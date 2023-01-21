Наталка Денисенко показала, как война изменила ее мужа Фединчика: с густой бородой и седыми висками

Украинская актриса Наталка Денисенко поделилась с поклонниками кадрами, на которых изображена с мужем, актером Андреем Фединчиком и их сыном в family look.

Снимки были сделаны в начале декабря прошлого года. Денисенко показала, как изменился ее муж, который сейчас служит в ВСУ и защищает нашу страну на фронте. Фединчик отрастил густую бороду, а на его висках появилась седина.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

На днях Наталка поделилась, что уже достаточно давно не виделась с мужем и призналась, как выдерживает разлуку с любимым. И получила мощный фидбек от женщин, тоже очень давно не видевших своих любимых из-за войны:

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Мне стали писать женщины, которые не видели своих мужчин пол года, или больше — с февраля... То есть они почти год живут сами, в ожидании... При этих обстоятельствах мы все привыкли быть самостоятельными, независимыми сильными, мы привыкли все делать сами, закрывать любые вопросы... И я поймала себя на мысли, что я привыкла к такой жизни. Это наша жертва, для свободного будущего нашей страны. И когда наши мужчины вернутся домой, нам нужно будет учиться снова жить с ними, с "другими" ими, потому что и они и мы – изменимся. Мы все уже никогда не будем такие как раньше! Но однозначно будем сильнее. Жду тебя, Андрей. Хочу снова учиться жить вместе", — написала Денисенко в фотоблоге.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Напомним, ранее Наталка Денисенко рассказала, как на сутки потеряла связь с мужем, который служит в ВСУ.

Читайте также: