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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Наталья Бучинская потеряла сознание и сломала ребра: певица вышла на связь после полученных травм

Звезда рассказала о самочувствии и что будет с ее концертами.

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Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Наталья Бучинская

Наталья Бучинская

Украинская певица Наталья Бучинская сообщила о серьезных травмах после падения и рассказала, как это отразилось на ее концертных планах.

49-летняя артистка вышла на связь в фотоблоге и объяснила, что недавно несчастный случай привел к переломам ребер и потере сознания. Также певица травмировала руку, которую сейчас фиксирует специальный медицинский бандаж.

Из-за состояния здоровья Бучинской пришлось скорректировать гастрольный график и перенести запланированные выступления. В то же время артистка заверила поклонников, что настроена восстановиться и как можно скорее вернуться к концертной деятельности.

Наталья Бучинская

Наталья Бучинская

«В моей новой песне есть такие слова: „Если бы я знала, где упаду, я бы, наверное, постелила“. Теперь могу сказать, что эти слова стали для меня актуальными. К сожалению, я действительно упала, потеряла сознание, поломала ребра и жизнь решила скорректировать не только мои планы, но и концертный график. Но не волнуйтесь, я восстановлюсь и очень хочу как можно скорее вернуться к вам. Благодарю вас за понимание, поддержку и любовь!» — поделилась звезда.

Под постом Наталья получила множество слов поддержки от поклонников и коллег. Пользователи пожелали певице быстрого выздоровления, а некоторые также отметили, что она выглядит необычно сейчас.

  • Выздоравливайте быстрее и берегите себя, мы с вами!

  • Боже, я вас совсем не узнала! Вы совсем другая! Я впервые вас такой вижу — и это в хорошем смысле!

  • «Быстрого выздоровления! Божьей помощи!» — Екатерина Бужинская

  • Госпожа Наталья, шлем Вам максимум нашего тепла и поддержки!

Напомним, недавно из-за врачебной ошибки в критическом состоянии оказался певец Виктор Павлик. Его жена Екатерина показала звезду на фото после неудачной стоматологической операции.

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