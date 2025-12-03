- Дата публикации
Наталья Бучинская разорвала 8-летнее сотрудничество с продюсером и сделала заявление
Решение звезды и Андрея Стадницкого удивило коллег из шоу-бизнеса.
Народная артистка Украины Наталья Бучинская объявила о разрыве сотрудничества с продюсером.
В течение восьми лет в карьере артистки присутствовал Андрей Стадницкий. Однако в начале декабря оба сообщили о решении идти разными путями. Ни один не стал вдаваться в подробности, поэтому причины остаются неизвестными. Тем не менее, Наталья публично поблагодарила бывшего продюсера за помощь на ее творческом пути.
«Подошло к концу наше сотрудничество с Андреем Стадницким и Control7en. Спасибо, было круто и интересно. Дальше будет», — написала исполнительница.
Похожее заявление сделал в Instagram и сам Стадницкий. В посте он отметил, что дальше планирует двигаться к новым целям. И также выразил благодарность всем, кто был рядом.
«Длинная изнурительная дорога, длиной в восемь лет, подошла к своему концу. Хочу поблагодарить команду. Народной и всех единомышленников. Было круто. Было долго и ярко! Должен двигаться дальше!» — добавил бывший продюсер Бучинской.
Такое решение стало неожиданным поворотом для украинского шоу-бизнеса. В частности, в комментариях ведущий Алексей Суханов свое сожаление по этому поводу следующими словами: «Да ну нет!».
