Наталья Бучинская разорвала 8-летнее сотрудничество с продюсером и сделала заявление

Наталья Бучинская и Андрей Стадницкий

Реклама

Народная артистка Украины Наталья Бучинская объявила о разрыве сотрудничества с продюсером.

В течение восьми лет в карьере артистки присутствовал Андрей Стадницкий. Однако в начале декабря оба сообщили о решении идти разными путями. Ни один не стал вдаваться в подробности, поэтому причины остаются неизвестными. Тем не менее, Наталья публично поблагодарила бывшего продюсера за помощь на ее творческом пути.

«Подошло к концу наше сотрудничество с Андреем Стадницким и Control7en. Спасибо, было круто и интересно. Дальше будет», — написала исполнительница.

Реклама

Наталья Бучинская и Андрей Стадницкий

Похожее заявление сделал в Instagram и сам Стадницкий. В посте он отметил, что дальше планирует двигаться к новым целям. И также выразил благодарность всем, кто был рядом.

«Длинная изнурительная дорога, длиной в восемь лет, подошла к своему концу. Хочу поблагодарить команду. Народной и всех единомышленников. Было круто. Было долго и ярко! Должен двигаться дальше!» — добавил бывший продюсер Бучинской.

Такое решение стало неожиданным поворотом для украинского шоу-бизнеса. В частности, в комментариях ведущий Алексей Суханов свое сожаление по этому поводу следующими словами: «Да ну нет!».

Наталья Бучинская и Андрей Стадницкий

Напомним, недавно стало известно о разводе звездных супругов Елены и Тараса Тополей. Музыкант впервые вышел на связь после досадной новости и честно ответил на слухи о якобы «хайпе» на этой теме.