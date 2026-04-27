Украинская певица Наталья Бучинская шокировала, как пережила клиническую смерть и с какими серьезными диагнозами боролась.

Исполнительница в интервью Славе Демину призналась, что сталкивалась с тяжелыми болезнями. Еще совсем маленькой артистка заболела двусторонней пневмонией, которая привела к клинической смерти. Артистка вспоминает, что ее тогда спасла медсестра, которая вовремя сделала укол, который подействовал.

"Была в детстве клиническая смерть. Я заболела в полгода двусторонней пневмонией. Мой папа не любит много об этом говорить, но представьте, что он сам врач, а у него на глазах ребенок синеет, и он не может ничего сделать. Подошла сестренка, сделала укол, и как-то меня вот эта сестренка и молитвы спасли. Я не знаю, от чего это произошло, где-то подхватили", - говорит знаменитость.

Также знаменитость сталкивалась с серьезной профессиональной болезнью. Произошло это тогда, когда Наталья Бучинская переехала в Киев и начала работать в ансамбле. Певица с коллективом объездила немало городов и дала ряд концертов. Это привело к перенапряжению связок, что исполнительнице пришлось немедленно их лечить.

"Были еще критические истории. Как только я переехала в Киев, я несколько раз попадала в больницу. Как только я приехала работать в ансамбле, то у нас был большой тур. Я слегла с профессиональной болячкой, потому что у меня были перенапряжены голосовые связки. Слава Богу, ничего не сорвала, не было узлов, но надо было полежать и полечить", - вспомнила певица.

Наталья Бучинская вспомнила, что однажды столкнулась с серьезной болезнью почек. У знаменитости был пиелонефрит. Исполнительница обратилась за помощью к врачам, когда уже чувствовала сильную боль. Медики сразу настойчиво попросили артистку ложиться в больницу. Однако она сразу не могла себе этого позволить, а приехала в медучреждение только ночью, когда боль была невыносимой.

"Второй раз - это переезды, холодно, и я простудила почки. У меня был пиелонефрит. Это очень серьезное воспаление. Боль сильная, я пошла в больницу, меня обследовали, а врач говорит срочно ложиться в палату. А я прошу меня отпустить, потому что надо было сходить к командующему. Состояние было критическое, меня под расписку отпустили. Ночью я приехала в больницу, потому что были страшные боли. Слава Богу, хорошие врачи, все вылечили", - говорит знаменитость.

