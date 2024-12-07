Наталья Бучинская высказалась о Лесике в реанимации после сердечного приступа на ее концерте

Народная артистка Украины Наталья Бучинская впервые после собственного концерта, где у музыканта Лесика Турко остановилось сердце, прокомментировала ситуацию.

Так, инициатором шоу ко Дню святого Николая была именно Наталья. По ее словам, она каждый раз на концерты приглашала товарища Лесика. На этот раз он должен был выступить сразу с тремя новыми песнями. Однако, к сожалению, уже во время исполнения второй композиции произошел сердечный приступ. После этого он был доставлен в реанимацию.

"Просто до сих пор нахожусь в тревоге и откровенно в шоке. 5 декабря состоялось мое сольное выступление во Львове. Это был запланированный концерт ко Дню святого Николая, организованный, прежде всего, для жен, детей и семей военных. Приглашенным гостем концерта был мой давний друг, коллега – Лесик Турко. На каждом моем выступлении во Львове он приходил с сольными номерами. В этот раз он принес сразу три новых песни. Именно во время исполнения второй песни у него произошел сердечный приступ. Прямо со сцены Лесика забрали в больницу", - сообщила народная артистка Украины.

У бывшего музыканта из группы "Дзидзьо" остановилось сердце посреди выступления

Как сообщает певица в Facebook, она продолжила концерт, постоянно находясь на связи с близкими Лесиком. В то же время, зал также получал информацию о состоянии артиста. В заключение Наталья Бучинская не назвала диагноза друга, однако заверила, что семья музыканта нуждается в финансовой помощи.

"Мы, собрав последние силы в кулак, завершали концерт. Постоянно находились на связи с женой артиста и организаторами, о положении вещей постоянно информировали зал. Все вопросы по диагнозу лучше знают врачи и жена Ирина. Это область профессионалов. Я же только молюсь о скорейшем выздоровлении своего друга, коллеги и очень талантливого человека. Сейчас я прошу присоединиться к сбору в помощь на лечение Лесика Турко. Карта Ирины Турко: 4441111162765212", — написала Бучинская.

Напомним, недавно певец Михаил Хома, он же Дидзьо, также прокомментировал остановку сердца у коллеги Лесика и сделал заявление.

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