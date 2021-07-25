Наталка Денисенко извинилась за скандальную драку мужа Андрея Фединчика

Актриса объяснила его поведение сложным периодом.

Украинская актриса и жена Андрея Фединчика, который сегодня ночью устроил драку в Киеве, Наталка Денисенко извинилась за поведение мужчины.

После того, как в Сети появилось видео инцидента звезды сериала "Папаньки" с водителем, Наталка написала, что у Андрея сложный период в жизни. Скрин переписки запостил Telegram канал "Киев Оперативный".

t.me/KyivOperativ

"Я прошу прощение за его поведение!!! Сейчас у него очень сложный период внутренне, он просто не понимал, что творил. Мне очень стыдно, что он так себя вел", — написала Наталья.

Также заплаканная Денисенко вышла в сториз своего Instagram. Артистка не сказала об инциденте, только отметила, что у нее лично все в порядке.

"Начали сыпаться сообщения "что случилось?". Я не могу рассказать. Но нормально, все можно решить, просто я никогда не думала, что такой пипец будет в моей жизни", — отметила она.

instagram.com/natalka_denisenko

Со своей стороны, Фединчик пока не выходил на связь со своими фанатами.

Напомним, Андрей Фединчик устроил драку в Киеве на улице Сергея Данченко. Знаменитость ехал на электросамокате зигзагами. Возмущенные водители начали сигналить ему. На это Андрей отреагировал агрессивно — подбежал к одной из машин и начал вытаскивать водителя через окно. Зато водитель брызнул ему в лицо газовым баллончиком. Далее Фединчик с голым торсом начал провоцировать драку. Все же актер ударил мужчину, но его быстро успокоили.

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