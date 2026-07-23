Наталья Денисенко напугала поклонников кадрами из больницы: что известно о её состоянии

Наталья Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

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Украинская актриса Наталья Денисенко неожиданно появилась под капельницей и озадачила поклонников новыми снимками из больницы.

Звезда заставила поклонников забеспокоиться после серии новых сторис. Артистка опубликовала видео, на котором она лежит на больничной койке с катетером в руке. Рядом с ней находился жених-манекенщик Юрий Савранский, который внимательно беседовал с медицинской работницей и не отходил от любимой. При этом сама актриса не объяснила, что произошло. Вместо этого она решила ответить на волну вопросов с присущим ей чувством юмора.

«Итак, ваши версии: съемка очередной рекламы, увидела счет за свадьбу, хейтеры довели до крайности, снимаем алкогольную интоксикацию», — пошутила Денисенко.

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Пост Натальи Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Впоследствии актриса поделилась ещё одним роликом, который только усилил интригу. Она уже сидела в гримерном кресле с профессиональным макияжем и причёской, но капельница всё ещё оставалась в руке. Несмотря на необычную ситуацию, Наталья не теряла оптимизма и поблагодарила подписчиков за многочисленные сообщения с пожеланиями здоровья.

«Ну, такую сторис просто грех не выложить. Она такая красивая под капельницей. Спасибо всем за поддержку!» — написала артистка.

Пост Натальи Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Вскоре стало ясно, что после медицинской процедуры Денисенко не уехала отдыхать. Она уже появилась на съемочной площадке шоу «Кто сверху?», где позировала вместе с ведущей Лесей Никитюк. Судя по тому, что она была одета так же, как и раньше, актриса отправилась на съёмки почти сразу после пребывания в медицинском учреждении. Что именно стало причиной капельницы, она пока не раскрывает.

Напомним, недавно Наталья Денисенко поразила всех роскошным сюрпризом от возлюбленного — прогулкой на яхте и «морем» цветов.

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