- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 576
- Время на прочтение
- 2 мин
Наталья Денисенко неожиданно показала 68-летнюю маму за рулем самолета и вспомнила ее молодость
Актриса смогла подарить маме Нине незабываемые эмоции.
Украинская актриса Наталья Денисенко впервые за долгое время показала свою маму Нину.
Накануне Дня матери, который в Украине празднуют 10 мая, артистка подарила незабываемые впечатления самому родному человеку. В своем фотоблоге Наталка показала редкие кадры с 68-летней мамой, и какой она была в молодости на архивных фото. А после этого вручила ей особый подарок — полет на авиасимуляторе.
По словам Денисенко, сначала ее мама Нина была не уверена, что сможет, а потом получила истинное наслаждение. В свою очередь актриса так же порадовалась, что смогла помочь маме отвлечься от обычной обыденности в такие непростые времена. Звезда показала их первый совместный «полет» за рулем симулятора.
«Моей маме 68 лет и в своей жизни она достигла многого. А теперь еще и управляла самолетом. В особый день хочется поздравить ее так, чтобы было „вау“. Когда-то она меня баловала, а сегодня — я. Сначала было „я не смогу“, а потом смех, азарт и глаза, которые давно так не светились! Иногда лучшее, что мы можем сделать, это вытащить маму из рутины и подарить ей новый опыт», — написала звезда.
После такого развлечения мама Наталки призналась, что получила много положительных впечатлений и развеяла некоторые стереотипы о возрасте.
«Очень понравилось, видели всю красоту вокруг. Это не только для молодежи, но я согласна на то, чтобы приходили и такие люди, как я», — поделилась впечатлениями мама актрисы.
Напомним, недавно Наталка Денисенко показала романтический отпуск со своим избранником на Канарских островах. Юрий Савранский уже объяснил, как законно пересек границу Украины во время войны.