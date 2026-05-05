Наталья Денисенко неожиданно показала 68-летнюю маму за рулем самолета и вспомнила ее молодость

Наталка Денисенко с мамой / © instagram.com/natalka_denisenko

Украинская актриса Наталья Денисенко впервые за долгое время показала свою маму Нину.

Накануне Дня матери, который в Украине празднуют 10 мая, артистка подарила незабываемые впечатления самому родному человеку. В своем фотоблоге Наталка показала редкие кадры с 68-летней мамой, и какой она была в молодости на архивных фото. А после этого вручила ей особый подарок — полет на авиасимуляторе.

По словам Денисенко, сначала ее мама Нина была не уверена, что сможет, а потом получила истинное наслаждение. В свою очередь актриса так же порадовалась, что смогла помочь маме отвлечься от обычной обыденности в такие непростые времена. Звезда показала их первый совместный «полет» за рулем симулятора.

Мама Наталки Денисенко в молодости на архивных фото / © instagram.com/natalka_denisenko

Мама Наталки Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

«Моей маме 68 лет и в своей жизни она достигла многого. А теперь еще и управляла самолетом. В особый день хочется поздравить ее так, чтобы было „вау“. Когда-то она меня баловала, а сегодня — я. Сначала было „я не смогу“, а потом смех, азарт и глаза, которые давно так не светились! Иногда лучшее, что мы можем сделать, это вытащить маму из рутины и подарить ей новый опыт», — написала звезда.

После такого развлечения мама Наталки призналась, что получила много положительных впечатлений и развеяла некоторые стереотипы о возрасте.

«Очень понравилось, видели всю красоту вокруг. Это не только для молодежи, но я согласна на то, чтобы приходили и такие люди, как я», — поделилась впечатлениями мама актрисы.

