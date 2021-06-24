Наталья Денисенко очаровала роскошной подводной фотосессией

Актриса поделилась эффектными снимками.
Звезда сериала "Крепостная" Наталья Денисенко, которая недавно в одной только пене обольстительно позировала в ванне, порадовала поклонников волшебным подводным фотосетом.
На своей странице в Instagram актриса добавила эффектные снимки с фотосессии для которой погрузилась под воду. Так, на фотографиях Денисенко позирует в белом сплошном купальнике. Рыжеволосая Наталья, как морская богиня в пене, возникает окутанной в белую вуаль.
"Это была самая невероятная и сложная съемка в моей жизни! Но посмотрите на результат…", — написала под постом знаменитость.
"После этого опыта, я точно смогу сыграть какую-нибудь русалочку", — добавила актриса.
Чувственная и нежная фотосессия звезды невероятно пришлась по душе ее поклонникам. Фолловеры отметили, что фото Натальи просто эстетическое наслаждение для глаз.
- Какие легкие и красивые фото. Красавица
- Это невероятно! Невероятно красиво!
- Все фото замечательные и вы на них непревзойденная!
Напомним, недавно Наталья Денисенко вместе с мужем возобновила брачные обеты. Пара в четвертый раз поженилась в Египте.