Наталья Денисенко очаровала роскошной подводной фотосессией

Актриса поделилась эффектными снимками.

Звезда сериала "Крепостная" Наталья Денисенко, которая недавно в одной только пене обольстительно позировала в ванне, порадовала поклонников волшебным подводным фотосетом.

На своей странице в Instagram актриса добавила эффектные снимки с фотосессии для которой погрузилась под воду. Так, на фотографиях Денисенко позирует в белом сплошном купальнике. Рыжеволосая Наталья, как морская богиня в пене, возникает окутанной в белую вуаль.

instagram.com/natalka_denisenko

"Это была самая невероятная и сложная съемка в моей жизни! Но посмотрите на результат…", — написала под постом знаменитость.

instagram.com/natalka_denisenko

"После этого опыта, я точно смогу сыграть какую-нибудь русалочку", — добавила актриса.

instagram.com/natalka_denisenko

Чувственная и нежная фотосессия звезды невероятно пришлась по душе ее поклонникам. Фолловеры отметили, что фото Натальи просто эстетическое наслаждение для глаз.

Какие легкие и красивые фото. Красавица

Это невероятно! Невероятно красиво!

Все фото замечательные и вы на них непревзойденная!

Напомним, недавно Наталья Денисенко вместе с мужем возобновила брачные обеты. Пара в четвертый раз поженилась в Египте.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку