Наталья Денисенко оказалась в центре скандала из-за плагиата украшения: актриса назвала цену оригинала слишком высокой

Наталья Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

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Актриса Наталья Денисенко оказалась в центре скандала из-за тиары, которую назвали копией авторского украшения популярного украинского бренда, а сама актриса объяснила, почему отказалась от оригинала за 8 тысяч гривен.

Украинская актриса вызвала ажиотаж после появления на открытии Одесского международного кинофестиваля. Внимание привлекло не только её платье, но и необычное украшение на голове. Основательница известного бренда Надежда Шаповал заявила, что дизайн тиары, которую надела Денисенко, практически повторяет её авторскую работу. По словам мастерицы, команда актрисы сначала обращалась к ней с просьбой предоставить оригинальное украшение. Однако изделие оказалось слишком хрупким для аренды и повторного использования. Впоследствии, как утверждает Шаповал, для звезды изготовили очень похожее украшение у другой мастерицы.

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«После этого было приобретено другое украшение и воспроизведён наш дизайн. Для меня это не вопрос конкуренции. Это вопрос авторства и этики», — написала Шаповал.

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Сообщение Надежды Шаповал / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталья Денисенко уже отреагировала на обвинения и заверила, что не пыталась выдать чужую идею за свою. Актриса подтвердила, что действительно сначала интересовалась возможностью арендовать украшение, однако названную стоимость сочла слишком высокой для аксессуара, который нужен лишь на один вечер.

«Перед мероприятием я обратилась к вам с вопросом о возможности взять ваш веночек, но 8000 тыс. было для меня слишком дорого для одного выхода. Через некоторое время вы предложили подарить его мне, за что я искренне благодарна, но к тому моменту я уже заказала украшение, использовав ваши фото лишь в качестве образца подобной формы», — написала Наталья.

Наталья Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

По её словам, позже ей предложили получить оригинальное изделие в подарок, но к тому моменту она уже заказала другое украшение. Денисенко подчеркнула, что фото авторской тиары использовалось лишь в качестве ориентира для мастера, а о создании похожего венка она якобы сообщила Шаповал заранее.

«То есть мне сделали похожий веночек. И я даже предупредила вас, что мастерица делает мне такой веночек! У меня есть скриншот переписки. Я не собиралась копировать вашу работу, присваивать авторство или использовать её в коммерческих целях, венок был создан исключительно для одного мероприятия. Вы знали об этом», — написала Денисенко.

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Наталья Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

В то же время объяснение актрисы лишь подогрело дискуссию в Сети. Часть пользователей обратила внимание на то, что Денисенко фактически подтвердила: для создания её украшения в качестве образца использовался дизайн авторского изделия. Другие же спросили, почему актриса пока не показала скриншоты переписки, о которых упомянула в своём ответе.

Напомним, недавно Наталья Денисенко рассказала о том, как складываются её отношения с Юрием Ярошенко после свадьбы.

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