ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
928
Время на прочтение
1 мин

Наталья Денисенко показала подросшего сына от Фединчика и насмешила необычным сюрпризом для него

Сыну звезды исполняется девять лет. Праздник пришелся на утро после ночного обстрела Киева.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Наталья Денисенко с сыном

Наталья Денисенко с сыном / © instagram.com/natalka_denisenko

Украинская актриса Наталья Денисенко показала, как поздравила своего сына Андрюшу с девятым днем рождения после сложного утра в Киеве 28 сентября.

Звездная мама заранее подготовилась к празднику и заказала для мальчика шарики и смешные пирожные. Однако из-за ночных обстрелов сюрприз произошел не совсем по плану. Несмотря на это Денисенко приложила максимум усилий, чтобы подарить сыну праздничное настроение перед школой.

«У меня сегодня огромный праздник! Сыночку девять лет. Шарики опоздали, потому что утром тревоги, но почти успели до выхода в школу», — рассказала актриса.

Наталья Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталья Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

На праздничных кадрах Наталья в Instagram показала разноцветные воздушные шарики и необычные пирожные, которые заказал сам именинник. По словам артистки, Андрюша захотел десерт довольно необычной забавной формы.

«Девять лет. Я не верю! Трудное утро, но делала праздник. Андрюша попросил тортики-какашки. Так люблю тебя, мой Андрюша! Как хорошо, что ты у меня есть, мой мальчик», — нежно поздравила сына Денисенко.

Сын Наталии Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Сын Наталии Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталья Денисенко с сыном / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталья Денисенко с сыном / © instagram.com/natalka_denisenko

К слову, Андрей — сын Наталки Денисенко и ее бывшего мужа, актера Андрея Фединчика. Супруги развелись в 2024 году после более восьми лет брака.

Напомним, недавно Наталья Денисенко по прилету возле дома заговорила о выезде из Украины.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie