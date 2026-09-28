Наталья Денисенко показала подросшего сына от Фединчика и насмешила необычным сюрпризом для него

Наталья Денисенко с сыном / © instagram.com/natalka_denisenko

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Украинская актриса Наталья Денисенко показала, как поздравила своего сына Андрюшу с девятым днем рождения после сложного утра в Киеве 28 сентября.

Звездная мама заранее подготовилась к празднику и заказала для мальчика шарики и смешные пирожные. Однако из-за ночных обстрелов сюрприз произошел не совсем по плану. Несмотря на это Денисенко приложила максимум усилий, чтобы подарить сыну праздничное настроение перед школой.

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«У меня сегодня огромный праздник! Сыночку девять лет. Шарики опоздали, потому что утром тревоги, но почти успели до выхода в школу», — рассказала актриса.

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Наталья Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

На праздничных кадрах Наталья в Instagram показала разноцветные воздушные шарики и необычные пирожные, которые заказал сам именинник. По словам артистки, Андрюша захотел десерт довольно необычной забавной формы.

«Девять лет. Я не верю! Трудное утро, но делала праздник. Андрюша попросил тортики-какашки. Так люблю тебя, мой Андрюша! Как хорошо, что ты у меня есть, мой мальчик», — нежно поздравила сына Денисенко.

Сын Наталии Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталья Денисенко с сыном / © instagram.com/natalka_denisenko

К слову, Андрей — сын Наталки Денисенко и ее бывшего мужа, актера Андрея Фединчика. Супруги развелись в 2024 году после более восьми лет брака.

Напомним, недавно Наталья Денисенко по прилету возле дома заговорила о выезде из Украины.

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