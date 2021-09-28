Наталья Денисенко показала редкие фото из роддома и поздравила сына с праздником

Сыну актрисы исполняется четыре года.
Звезда сериала "Крепостная" Наталья Денисенко сообщила, что в ее семье праздник.
Сыну актрисы Андрею сегодня, 28 сентября, исполняется четыре года. По этому случаю Наталья решила показать редкие фото с мальчиком.
На снимках изображен еще совсем крошечный Андрюша. Артистка даже опубликовала фотографии, сделанные в роддоме.
Кроме этого, Наталья трогательно поздравила мальчика с днем рождения. Она призналась, что ей сложно осознать, что ее сын так быстро растет.
"С днем рождения, сынок! Каждый год говорю, что это так странно осознавать, что во мне вырос человек, со своим характером, своей точкой зрения, и теперь ходит и выражает свои мысли", — поделилась актриса.
Напомним, ранее Екатерина Осадчая трогательно поздравила сына с 19-летием и опубликовала редкие фото. Также звезда показала, как она выглядела в 19 лет.