Наталья Денисенко показала редкие фото из роддома и поздравила сына с праздником

Сыну актрисы исполняется четыре года.

Звезда сериала "Крепостная" Наталья Денисенко сообщила, что в ее семье праздник.

Сыну актрисы Андрею сегодня, 28 сентября, исполняется четыре года. По этому случаю Наталья решила показать редкие фото с мальчиком.

Муж Натальи Денисенко с сыном / instagram.com/natalka_denisenko

На снимках изображен еще совсем крошечный Андрюша. Артистка даже опубликовала фотографии, сделанные в роддоме.

Семья Натальи Денисенко / instagram.com/natalka_denisenko

Кроме этого, Наталья трогательно поздравила мальчика с днем рождения. Она призналась, что ей сложно осознать, что ее сын так быстро растет.

Сын Натальи Денисенко / instagram.com/natalka_denisenko

"С днем рождения, сынок! Каждый год говорю, что это так странно осознавать, что во мне вырос человек, со своим характером, своей точкой зрения, и теперь ходит и выражает свои мысли", — поделилась актриса.

Напомним, ранее Екатерина Осадчая трогательно поздравила сына с 19-летием и опубликовала редкие фото. Также звезда показала, как она выглядела в 19 лет.

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