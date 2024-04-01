Наталья Денисенко показала редкие фото из тайной свадьбы на Мальдивах с Фединчиком в годовщину брака

Украинская актриса Наталья Денисенко восхитила архивными фото со свадьбы с актером Андреем Фединчиком, который защищает украинцев на передовой.

Так, сегодня, 1 апреля, знаменитость вместе с возлюбленным празднует седьмую годовщину брака. По этому случаю Наталья в своем фотоблоге показала, какой счастливой была ее свадьба на побережье. К слову, пара вышла замуж на Мальдивах без гостей. А вскоре возлюбленные организовали еще несколько свадебных церемоний, куда пригласили самых родных.

Наталья Денисенко и Андрей Фединчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталья Денисенко и Андрей Фединчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталья Денисенко и Андрей Фединчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталья Денисенко и Андрей Фединчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталья Денисенко и Андрей Фединчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Сегодня у нас с Андреем Фединчиком годовщина свадьбы. 1.04.2017 на Мальдивах мы поженились. Только он и я. Никаких гостей. Это был праздник только для нас двоих, наша первая и главная свадьба. Потом еще было несколько свадеб с гостями и росписью, потом еще свадьба на четвертую годовщину. И мне хочется еще. Считаю, что образ невесты мне очень подходит, что скажете? Семь лет супружеской жизни", - написала актриса.

Наталья Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталья Денисенко и Андрей Фединчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталья Денисенко и Андрей Фединчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталья Денисенко и Андрей Фединчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Впрочем, такой праздничный день, по словам Денисенко, сейчас превратился в болезненное прощание, ведь ее возлюбленный, который служит в ВСУ, уехал в новую командировку. Так, актриса сообщила, что прошедшую неделю она провела со своим мужем, приехавшим в короткий отпуск. Впрочем, перед отъездом Фединчик все же успел поздравить жену большим букетом белых роз.

Наталья Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Вы, возможно, заметили, что я эта неделя была не так активна в Instagram, как обычно. Потому что приехал муж. Сегодня и приятный день, и не очень, потому что именно сегодня я снова провела своего мужа в командировку, ради победы и защиты нашей страны. Как же хочется скорее мирного неба, и такого просто счастья, какое было", - добавила Наталья.

Наталья Денисенко и Андрей Фединчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Напомним, недавно Наталья Денисенко делилась уютным фото с мужем-военным Андреем Фединчиком во время его отпуска.

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