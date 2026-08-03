Наталья Денисенко после капельниц прибегла к нетрадиционному лечению: "24-й день побочек"

Наталья Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

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Украинская актриса Наталья Денисенко поделилась новыми подробностями о борьбе с загадочными проблемами со здоровьем и рассказала, на какой необычный метод лечения она решилась после почти месяца изнурительных симптомов.

Артистка уже несколько недель держит поклонников в курсе своего самочувствия, однако до сих пор не называет ни диагноза, ни причины резкого ухудшения состояния. В то же время звезда постепенно раскрывает подробности своего лечения. На этот раз она сообщила, что решила попробовать акупунктуру — метод традиционной восточной медицины, который предполагает введение тонких игл в специальные точки на теле. По словам Денисенко, несмотря на сложный период, она уже ощущает первые положительные изменения.

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«24-й день моих побочек (я расскажу об этом подробнее позже, когда уже будет какой-то результат), и мне становится немного легче, а сейчас я ещё пробую акупунктуру», — написала Денисенко в Instagram-истории.

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Наталья Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko_official

Актриса пока не объясняет, что именно стало причиной её состояния, но ранее не скрывала, что лечение даётся ей нелегко. Она регулярно делится отдельными моментами этого непростого периода, оставляя основные подробности на то время, когда сможет рассказать о результатах.

Напомним, недавно Наталья Денисенко впервые сообщила о серьезном ухудшении самочувствия и рассказала о причине своего состояния.

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