Наталья Денисенко после смены фамилии показалась голой в постели с мужем на третий день свадьбы

Наталья Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

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Украинская актриса Наталья Денисенко показалась на третий день свадьбы после заявления об изменении фамилии.

Так, недавно артистка официально заключила брак с манекенщиком Юрием Савранским. Правда, 37-летний мужчина еще до свадьбы лишился прежней фамилии и стал Ярошенко.

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По словам Натальи, после замужества она тоже стала Ярошенко. В сторис она уже пожелала хорошего дня от имени «Наталки Ярошенко» и сменила шапку своего профиля в Instagram.

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Наталья Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталья Денисенко в Instagram / © instagram.com/natalka_denisenko

Кроме того, актриса показалась полностью голой в кровати в объятиях возлюбленного и объявила об их третьем дне свадьбы. Пока что звезда не раскрывает подробностей празднования и в каком формате это происходит. Тем не менее, пообещала показать все со временем. А пока она наслаждается сладкими мгновениями с мужем в одном из престижных отелей в Киеве.

Наталья Денисенко с мужем / © instagram.com/natalka_denisenko

«Доброе утро от молодоженов. Мы сегодня еще третий день продолжаем праздновать нашу свадьбу. Мы обязательно немного покажем все. Потому что разделили праздник на три дня и сегодня еще есть свои свадебные дела. У меня было четыре образа, так хочу их вам показать! Наталья Ярошенко желает вам чудесного дня», — написала звезда.

Это уже второй брак для Наталки и Юрия. Официально они расписались 8 августа и показали обручальные кольца. У обоих предыдущих отношений есть дети, которые уже знакомы между собой.

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