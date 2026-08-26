Наталья Денисенко поцарапала Mercedes и показала повреждения: как отреагировал её "Супермен"

Наталья Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

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Украинская актриса Наталья Ярошенко (Денисенко) показала поврежденный Mercedes и рассказала о неприятности, которая случилась с её автомобилем, а также порадовала поклонников снимком с Юрием Ярошенко.

Звезда поделилась новыми снимками в Instagram. На этот раз внимание привлек её автомобиль. На белом Mercedes заметны царапины и потертости. Повреждения затронули переднюю часть кузова. Денисенко, впрочем, не стала портить себе настроение из-за этой неприятности. Вместо этого она превратила ситуацию в повод для шутки.

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«Я, даже когда у меня полное КАСКО на Mercedes… Мой любимый мужчина… Король викингов… Господин Президент планеты Венера… Супермен моего сердца…», — написала Наталья.

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Наталья Ярошенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Похоже, актриса прекрасно знает, к кому обратиться, когда с её автомобилем случаются неприятности. В следующем кадре она показала Юрия Ярошенко, который нежно поцеловал её возле повреждённой машины.

Наталья и Юрий Ярошенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Судя по опубликованным кадрам, повреждения Mercedes не стали для пары поводом для серьёзного конфликта или паники. Актриса предпочла отнестись к ситуации с юмором и показала, что рядом с ней есть человек, готовый поддержать её даже в таких бытовых форс-мажорах.

Напомним, недавно после свадьбы Наталья Денисенко со своим избранником продемонстрировали семейную идиллию с сыновьями от предыдущих браков.

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