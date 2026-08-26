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Наталья Денисенко поцарапала Mercedes и показала повреждения: как отреагировал её "Супермен"
Актриса также порадовала поклонников снимком с Юрием Ярошенко.
Украинская актриса Наталья Ярошенко (Денисенко) показала поврежденный Mercedes и рассказала о неприятности, которая случилась с её автомобилем, а также порадовала поклонников снимком с Юрием Ярошенко.
Звезда поделилась новыми снимками в Instagram. На этот раз внимание привлек её автомобиль. На белом Mercedes заметны царапины и потертости. Повреждения затронули переднюю часть кузова. Денисенко, впрочем, не стала портить себе настроение из-за этой неприятности. Вместо этого она превратила ситуацию в повод для шутки.
«Я, даже когда у меня полное КАСКО на Mercedes… Мой любимый мужчина… Король викингов… Господин Президент планеты Венера… Супермен моего сердца…», — написала Наталья.
Похоже, актриса прекрасно знает, к кому обратиться, когда с её автомобилем случаются неприятности. В следующем кадре она показала Юрия Ярошенко, который нежно поцеловал её возле повреждённой машины.
Судя по опубликованным кадрам, повреждения Mercedes не стали для пары поводом для серьёзного конфликта или паники. Актриса предпочла отнестись к ситуации с юмором и показала, что рядом с ней есть человек, готовый поддержать её даже в таких бытовых форс-мажорах.
Напомним, недавно после свадьбы Наталья Денисенко со своим избранником продемонстрировали семейную идиллию с сыновьями от предыдущих браков.