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Наталья Денисенко привезла жениха в родной город и очаровала романтической прогулкой
Савранский уже поделился эмоциями от увиденного.
Украинская актриса Наталья Денисенко приехала в родной город Чернигов.
Вместе с ней туда приехал и ее жених — манекенщик и бизнесмен Юрий Савранский. Вместе они запланировали прогулку по живописным уголкам Чернигова. В частности, наслаждались парками, смотровыми площадками и посетили исторические сооружения.
В то же время Наталья не скрывала радости от своего нового статуса. На разных локациях она демонстрировала кольцо с немалым бриллиантом. Именно с этим украшением Юрий сделал предложение звезде в Турции во время семейного отдыха несколько недель назад.
В свою очередь Савранский уже поделился впечатлениями от поездки в Чернигов и поблагодарил будущую жену: «Чрезвычайно красивый город! Любимая, спасибо, что провела экскурсию!».
В комментариях поклонники разделили радостные мгновения пары и оставили немало теплых слов о самом городе.
Наш несравненный Чернигов!
Влюбленные в прекрасном городе Че
Чернигов — это лучший город. Божий храм. Вы красивые
Напомним, Наталья Денисенко и Юрий Савранский уже активно готовятся к свадьбе. Звезда выбирает свадебное платье, тогда как и манекенщик уже раздумывает над собственным образом и кольцами. Возлюбленные пообещали, что не будут откладывать церемонию на потом и организуют все в ближайшее время.