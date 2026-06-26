Наталья Денисенко призналась, что помогает ей сохранять стройную фигуру без диет: "Ни в чем себя не ограничиваю"

Наталья Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

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Украинская актриса Наталья Денисенко раскрыла секреты стройной фигуры, питания и ухода за собой, которые помогают ей поддерживать форму без жестких ограничений.

Наталья Денисенко сейчас наслаждается отдыхом в Турции вместе с сыном Андрюшей и возлюбленным Юрием Савранским. Звезда активно делится моментами из поездки в своих соцсетях. В комментариях подписчики часто отмечают ее физическую форму. Актриса решила ответить на вопросы о своем образе жизни. Она пояснила, что не придерживается строгих диет. В то же время в ее повседневной жизни есть несколько важных правил.

«Я ни в чем себя не ограничиваю, но некоторые правила уже вошли в привычку. Немного спорта, ну и алкоголь и курение в моей жизни полностью отсутствуют», — рассказала 36-летняя Наталья Денисенко.

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По словам актрисы, главную роль в поддержании формы играют не эксперименты с питанием, а сбалансированный подход и внимание к собственному организму.

«Самое главное — это действительно питание и гормоны. Ничего не колю, ни на каких диетах не сижу, позволяю себе и неполезное», — поделилась Денисенко.

Среди своих привычек Наталья отметила особый порядок приемов пищи. Она советует начинать трапезу с овощей, добавлять белковые продукты, а уже потом переходить к углеводам. Сладкое актриса также не исключает из своего рациона, но выбирает для него определенное время.

«Привыкла питаться так: больше клетчатки и белка, без сахара, без перекусов. Без соусов. Сначала ем овощи. Затем белок, мясо. И потом углеводы (каши). Ну и сладкое позволяю, но после еды», — пояснила она.

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Напомним, недавно Наталья Денисенко выехала с 37-летним бойфрендом за границу и похвасталась их роскошным отдыхом.

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