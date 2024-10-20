Наталья Денисенко раскритиковала предательницу Галину Безрук, которая сбежала в РФ во время войны

Украинская актриса Наталка Денисенко прокомментировала свое отношение к тем, кто предал Украину во время войны и спокойно живет и работает в РФ.

В частности, высказалась о своей коллеге звезде сериалов "Слуга народа" и "Последний москаль" Галину Безрук, которая переехала в государство-террорист во время полномасштабного вторжения. Наталка утверждает, что больше не будет сниматься с ней в одном кино или сериале, потому что Безрук сознательно стала на сторону России. В то же время Денисенко предположила, что такое предательское решение украинка приняла из-за страха за семью и заработки на чужбине.

Галина Безрук / Фото: instagram.com/galina_bezruk

"Галя Безрук, которая выбрала остаться в России с ребенком, строить свою карьеру там, то с ней я не готова работать. Даже если после окончания войны она скажет: "Моя родная Украина, я тебя люблю". Нет, потому что это была сознательная позиция выбрать РФ. Это нормально, это ее выбор. Я тоже в какой-то степени ее понимаю, почему она так поступила. Мы всегда делаем выбор либо из любви, либо из страха. Она сделала выбор из страха. Она боялась, что здесь ее ничего не ждет, из-за страха за своего ребенка, свою семью, карьеру она живет там. Но это не тот человек, с которым мне по пути", — заверила Денисенко в интервью "Украинской правде".

Напомним, недавно Наталка Денисенко высказалась о своих съемках в сериалах с россиянами и с каким предложением они обращались к ней во время войны.

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