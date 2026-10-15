Наталья Денисенко раскрыла неожиданную причину публичной ссоры с новым мужчиной

Наталья Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

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Украинская актриса Наталья Денисенко рассказала о первой публичной ссоре с новым мужем Юрием Ярошенко, возникшей из-за букета цветов, хотя любимый уже готовил для нее романтический сюрприз.

В отношениях Денисенко есть правило: цветы должны быть не только по праздникам. Актриса не скрывает, что любит такие знаки внимания. Поэтому когда подаренный букет начал увядать, она ждала нового. Однако прошло несколько дней, а Юрий не торопился с романтическим жестом. Наталья не стала молча ждать дальше. В конце концов мужчина услышал от нее все, что она думает о ситуации.

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Наталья Денисенко и Юрий Ярошенко

О своих требованиях к любимому актрисе рассказала в шоу «Тур звездами». Денисенко объяснила, что для нее важна не стоимость подарка, а само внимание и готовность мужчины радовать ее даже небольшими удовольствиями.

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«Если ты не можешь огромный букет, неси мне один цветок. Но я хочу цветов», — четко очертила свою позицию актриса.

Наталья Денисенко и Юрий Ярошенко

Однако в этой истории был нюанс, о котором Наталья поначалу не знала. Пока она возмущалась из-за отсутствия свежего букета, Юрий уже заказал дорогие цветы. Более того, именно в тот день мужчина планировал их забрать. Выходит, актриса успела устроить любимому взбучку еще до того, как он реализовал свой замысел. Так что претензии прозвучали буквально накануне романтического сюрприза.

Наталья Денисенко и Юрий Ярошенко / © instagram.com/natalka_denisenko

В конце концов история не переросла в серьезный конфликт. Супруги отнеслись к ситуации с юмором, а цветочные недоразумения стали поводом для забавного рассказа о разных взглядах на романтику. Похоже, Денисенко предпочитает не намекать, а прямо говорить мужчине о своих желаниях.

Напомним, недавно Наталья Денисенко шокировала признанием об измене и как скрывала правду.

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