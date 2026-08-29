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Наталья Денисенко рассказала, как складываются её отношения с Юрием Ярошенко после свадьбы
Актриса рассказала о жизни с мужем.
Актриса Наталья Денисенко после свадьбы с манекенщиком Юрием Ярошенко откровенно рассказала, как изменились их отношения и семейная жизнь.
Украинская артистка призналась, что после официальной свадьбы не почувствовала кардинальных изменений в повседневной жизни. В то же время новый статус супругов придал их отношениям особое ощущение спокойствия. По словам знаменитости, любимый по-прежнему окружает её вниманием и романтикой. Более того, чувства пары, как уверяет Наталья, только укрепились. Вместе они уже успели провести время на семейном отдыхе с детьми.
«Я такой же любимой осталась, какой и была. Только Юрий чаще говорит мне: „Ты моя жена, Наталья Ярошенко“. Это, конечно, приятно. Он по-прежнему дарит мне цветы. По-прежнему любит меня. И я тоже. Мне кажется, наоборот, чувства только укрепились. Есть какое-то спокойствие, мы — семья. Ездили на отдых с детьми. Но ничего сильно не изменилось. Мы с Юрой и так знали, что не будет каких-то потрясающих перемен», — честно призналась артистка в интервью Blick.ua.
Денисенко отметила, что именно ощущение того, что они теперь официально стали семьёй, привнесло в отношения новые эмоции. Впрочем, знаменитость не скрывает, что до свадьбы у них с Юрием уже была прочная связь и они хорошо понимали, чего ожидают от совместной жизни.
Напомним, недавно Наталья Денисенко поцарапала Mercedes и показала повреждения, на что её «Супермен» мгновенно отреагировал.