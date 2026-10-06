Наталья Денисенко рассказала о препаратах для похудения и поделилась своим главным секретом стройности

Наталья Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

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Украинская актриса Наталья Денисенко рассказала, как поддерживает стройную фигуру и худеет без уколов, препаратов и изнурительных тренировок.

Звезда украинского кино не стала скрывать свои принципы в питании. Денисенко призналась, что не сидит на строгих диетах. Она позволяет себе различные продукты. В то же время актриса старается выбирать качественную и полезную пищу. По ее словам, именно рацион больше всего влияет на состояние фигуры. А спорт в ее случае занимает значительно меньше времени.

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«Я ем все. Научилась любить классную здоровую еду. Питание — это 80% красоты фигуры. В зал я хожу раз в неделю, и то тренировки минимальные», — рассказала Наталья Денисенко.

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Пост Натальи Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

В то же время актриса категорически отвергает популярный среди знаменитостей подход с использованием косметологических уколов или специальных препаратов для похудения. Денисенко призналась, что никогда не использовала такие средства для поддержания формы и пока не планирует этого делать.

«Я никогда не делала никаких уколов и не принимала никаких препаратов для поддержания фигуры и похудения — на мой взгляд, это очень рискованно, для меня это пока табу! Также женские гормоны и витаминодефициты — нужно следить! И любовь к себе», — подчеркнула актриса.

Наталья Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Напомним, недавно Наталья Денисенко эмоционально обратилась к украинцам. Актриса сделала тревожное признание о жизни в Киеве и возможном отъезде.

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