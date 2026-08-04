Наталья Денисенко рассказала о серьезной реакции на "уколы красоты" и показала своё лицо

Наталья Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

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Украинская актриса Наталья Денисенко впервые объяснила, почему оказалась в больнице и что произошло после «уколов красоты», которые привели к серьезным побочным реакциям.

36-летняя артистка связалась со своими подписчиками в Instagram и призналась, что в последнее время пережила непростой период. Она показала лицо крупным планом после инъекций и сообщила, что её самочувствие уже начало улучшаться. По словам Денисенко, несмотря на сложное состояние, она продолжала работать на съёмочной площадке. В то же время актриса подчеркнула, что не винит свою косметолога в случившемся. Причину такой реакции она связывает со стрессом.

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«Хотя я весь день работала на съемках, но настроение отличное, а физически уже чувствую себя намного лучше. Обязательно расскажу свою историю о побочном эффекте от „инъекции красоты“. Сразу скажу, что моя косметолог не виновата. Так отреагировал мой организм из-за стрессов!» — поделилась знаменитость.

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Наталья Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Актриса добавила, что не будет скрывать подробностей своего опыта и расскажет обо всём после полного выздоровления. Она надеется, что её история будет полезна для других и поможет кому-то избежать подобных проблем или быстрее понять причину необычной реакции организма.

«Надеюсь, моя история поможет кому-то не страдать так, как я», — отметила Денисенко.

Напомним, недавно Наталья Денисенко после капельниц прибегла к нетрадиционному лечению.

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