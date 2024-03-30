Наталья Денисенко растрогала фото с мужем Фединчиком, который служит в ВСУ: "Лучший вечер"

Артистка показала, как они проводят время в кругу семьи.

Украинская актриса Наталья Денисенко впервые за длительное время встретилась с мужем, актером Андреем Фединчиком, защищающим нашу страну на передовой.

В своем фотоблоге знаменитость опубликовала уютное фото, сделанное дома с мужем, который, вероятно, приехал в отпуск. Так, в кадре видно, как она вместе со своим возлюбленным отдыхает вечером. К слову, также на фотографии присутствует их 6-летний сын Андрей, который идет к родителям понежиться перед сном. Подробностей встречи знаменитость рассекречивать не стала.

Наталья Денисенко с мужем и сыном / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Кроме того, Наталья призналась, что именно такой вид имеют самые счастливые моменты в ее жизни. И добавила, что хочет чаще быть в полном составе семьи и не переживать долгие разлуки с мужем Андреем.

"Лучший вечер в лучшей компании, которой только можно вообразить. Как же хочется, чтобы так было всегда", - растрогала звезда сериала "Крепосная".

Напомним, недавно 51-летний украинский певец-защитник Александр Положинский рассказал об операциях, которые перенес на днях и чем теперь будет заниматься.

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