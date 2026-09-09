Наталья Денисенко разорвала молчание о дружбе с Цымбалюком и объяснила, почему они больше не близки

Наталья Денисенко, Тарас Цымбалюк

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Актриса Наталья Денисенко подтвердила, что ее многолетняя дружба с Тарасом Цымбалюком кардинально изменилась и объяснила, что на это повлияло.

Когда-то Денисенко и Цымбалюк много времени проводили вместе и называли друг друга близкими друзьями. Однако с годами их общение изменилось. В интервью Славе Демину актриса отметила, что значительную роль в этом сыграла ее личная жизнь.

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По словам Наталки, раньше она уделяла Тарасу много внимания. После появления в ее жизни мужа Юрия Ярошенко приоритеты сместились.

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«Мы с Тарасом были очень близки. Я много уделяла ему внимания. А когда появляется муж, которому ты больше уделяешь внимания, это уже…» — объяснила артистка.

Наталья Денисенко с мужем Юрием Ярошенко

В то же время, Денисенко вспомнила и об опыте дружбы с женщинами. Актриса рассказала, что сталкивалась с ситуациями, когда близкие люди чувствовали к ней зависть. В одном из случаев она даже пыталась помочь подруге развиваться и реализовывать себя, но все сошло на нет.

«Я очень многое отдавала. Даже одна моя бывшая подружка говорила, что завидует мне и что я ее омрачаю. Я тогда подумала, что ей нужно помочь, чтобы она тоже сияла: рассказывала о финансовой грамотности, брала рекламу», — поделилась звезда.

Отдельно Наталья затронула отношения с актрисой и избранницей Тараса Цимбалюка Еленой Светлицкой, которая в свое время была ее подругой. Сейчас женщины не поддерживают общение.

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Наталья Денисенко, Елена Светлицкая и Тарас Цымбалюк / © insider.ua

«Напряжение есть. Я не общаюсь с Еленой и не здороваюсь с ней. Потому что возник ряд событий, и я не хочу иметь в окружении такого человека. Я думаю, что здесь немного другое, чем зависть, но есть другие секреты», — сказала Денисенко.

Интересно, что отдалились от Цымбалюка не только отношения Наталки. Ее муж Юрий Ярошенко также рассказал, что их многолетняя дружба с актером осталась в прошлом. Тем не менее, бизнесмен заверил, что сохранил теплое отношение к бывшему другу и ценит годы их дружбы.

«Я его знаю около 19 лет. Мы из одного города. Нас познакомила моя бывшая супруга, они одноклассники. Мы общались периодами. Мы были лучшими друзьями. Хотя в публичном пространстве я никогда не просил селфи или отметок — это мне было не интересно. Я ценил нашу дружбу», — рассказал Юрий.

Напомним, недавно Юрий Ярошенко раскрыл подробности болезни, по которой не служит в ВСУ. Бизнесмен признался об ограничениях и рисках.

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