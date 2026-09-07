Наталья Денисенко шокировала заявлением о рейдерском захвате ее бизнеса и как война ударила по нему

Наталья Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

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Актриса Наталья Денисенко откровенно рассказала о трудностях, с которыми столкнулся ее с мужем Юрием Ярошенко ювелирный бизнес во время войны.

По словам звезды, работать и удерживать производство в нынешних условиях непросто. На мастерскую влияют воздушные тревоги и мобилизация — нескольких работников команды уже призвали в армию. Кроме того, бизнес Денисенко столкнулся с проблемами с помещением. Как рассказала актриса, мастерская пережила рейдерский захват, из-за чего производство пришлось переносить.

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«Сейчас действительно очень сложно изготавливать украшения. Это не картофель и не вода, которую люди покупают каждый день. Но мы продолжаем работать, у нас есть свои клиенты, в том числе и за границей. И когда наступают праздники, дни рождения или какие-то особые даты, люди все равно хотят подарить что-нибудь красивое — и приходят к нам», — рассказала Наталья в интервью oboz.ua.

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Наталья Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Несмотря на трудности, оставлять ювелирное дело оно не планирует. Для Денисенко это не только источник дохода, но, прежде всего, способ творческой реализации.

«Не жалею. Все, что я создаю, для меня не только о деньгах. Это мое творчество, то, что мне нравится, и без чего просто не могу. Я создаю не потому, что хочу извлечь какую-то выгоду, а потому, что мне важно что-то придумывать, делать. Если бы хотела выгоду, я бы занималась, ну не знаю, доставкой воды — это очень популярная в Киеве тема. Или, к примеру, продуктовые магазины открыла. Но мне это неинтересно», — подчеркнула актриса.

Более того, артистка во время войны имеет сразу несколько источников дохода. В частности, развивает образовательный проект — курс постановки голоса, дикции и правильного произношения.

Напомним, недавно Наталья Денисенко назвала имя известного коллеги, который свел ее с будущим мужем Юрием Ярошенко.

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