Наталья Денисенко в бирюзовом купальнике игриво выпятила ягодицы

Артистка попозировала перед софитами.

Звезда сериала "Крепостная" Наталья Денисенко, которая недавно в купальнике похвасталась стройной фигурой, снова решила взбудоражить воображение своих поклонников.

Так, в сторис на своей странице в Instagram артистка опубликовала довольно соблазнительную фотографию. На снимке актриса позирует перед камерой в бирюзовом купальнике с воланами, которые хорошо подчеркивают ее аппетитный бюст. Для фото звезда выбрала такую позу, которая демонстрирует ее плоский животик и подтянутую фигуру.

Кстати, заметно, что Наталья занимается в спортивном зале, ведь видно ее мышцы на руках.

Наталья Денисенко в купальнике / instagram.com/natalka_denisenko

"Пока отпуск и выходные мне не светят, я решила попозировать перед софитами", — подписала фотографию знаменитость.

Судя по подписи, звезда отдохнет не скоро. Поэтому ей остается щеголять своей стройной фигурой, находясь на работе.

Напомним, не так давно Наталья Денисенко показала редкое фото со своим отцом. Кроме этого, она трогательно поздравила его с днем рождения.

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