Наталья Денисенко восхитила фото подросшего 6-летнего сына от мужа-военного

Украинская актриса Наталья Денисенко порадовала поклонников семейным контентом.

В своем фотоблоге знаменитость опубликовала серию фотографий с 6-летним сыном Андреем от мужа-военного, актера Андрея Фединчика. Наталья с сыном попозировали в фотостудии. На изображении она нежно обнимает Андрея-младшего и улыбается вместе с ним. Позади них виднеется декорация, создающая атмосферу сказочного леса с огоньками во время заката.

Наталья Денисенко с сыном / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталья Денисенко с сыном / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Также Денисенко поделилась своими ощущениями, когда находится рядом с сыном вне объективов камер. Так, по ее словам, дома с 6-летним сыном она чувствует себя в другом измерении. Правда, звезда признается, что в их семье пока не хватает папы, защищающего Украину в составе ВСУ.

Сын Натальи Денисенко и Андрея Фединчика / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Мой сынишка, который дает держаться моей улыбке, не смотря на ежедневную страшную реальность. У него есть свой мир, где я – взрослая мама, которая точно скажет, что все будет хорошо, и защитит в любой ситуации. Итак, переступая порог, я захожу и в свой мир, где есть мой ребенок, для которого я создаю счастье, тепло и свет. В нашем доме покой, мир, мультики, вкусная еда и вроде бы безопасность, и все-все хорошо", - растрогала актриса.

Напомним, недавно Наталья Денисенко впервые за долгое время встретилась со своим мужем-военнослужащим Андреем Фединчиком. Они вместе с их сыном провели время в Одессе.

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