Наталья Денисенко впервые назвала Фединчика "бывшим" и рассказала, как они воспитывают сына

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик / © instagram.com/natalka_denisenko

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Украинская актриса Наталья Денисенко впервые публично назвала Андрея Фединчика своим "бывшим мужем", тем самым подтвердив информацию об их разводе, которая ранее появилась в судебных реестрах в мае этого года.

Знаменитость заинтриговала, что совсем скоро раскроет все подробности своего расторжения восьмилетнего брака. А пока же призналась, что в этот непростой период смогла почувствовать свою силу и за долгое время осознала, что иногда может позволять себе быть слабой. Наталья добавила, что несмотря на все невзгоды, сейчас на самом деле чувствует себя счастливой, но пока новые романы не ищет.

"Да, я готова об этом говорить. Не могу сказать, что я все пережила по этой теме... Но на этой неделе готовится интервью. Не могу сказать, что все гладко и супер и я летаю. Но каждый день я встаю с улыбкой и благодарю Бога за свою жизнь. Поэтому я счастлива. Мне кажется, во мне появилась сила — сила быть слабой, просить о помощи. Потому что год назад я была уверена, что я могу все сама и я протяну. Но я поняла, что это не так. И происходит такое "падение на дно", которое помогает вынырнуть на поверхность и понять, что ты не одна. На личную жизнь у меня времени нет", — рассказала артистка в комментарии "Люкс ФМ".

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Наталка Денисенко и Андрей Фединчик / © instagram.com/natalka_denisenko

В то же время Наталья рассказала о чертах, которые закладывает в своего сыночка Андрея. Интересно, что высказываясь на эту тему, актриса впервые назвала отца мальчика Андрея Фединчика "бывшим". И призналась, что после развода они воспитывают сына вместе. Таким образом вся информация и слухи официально подтвердились.

"Мой бывший муж Андрей Фединчик говорит, что я разбаловала сына своей женской нежностью и любовью, но сейчас у него есть больше возможностей быть с ним больше времени и воспитывать. Но мне кажется, что я закладываю в него, что женщина может заботиться", — добавила звезда.

Напомним, недавно Наталка Денисенко засветилась в компании красавца и горячо поцеловала его на видео.