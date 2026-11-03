Наталья Егорова раскрыла правду об отношениях с Кличко, с которым развелась после 25 лет брака

Виталий Кличко и Наталья Егорова / © УНИАН

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Бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко — модель Наталья Егорова — раскрыла правду об их отношениях после развода.

Пара 25 лет пожила в браке. Однако в августе 2022-го они развелись. Несмотря на разрыв, бывшие влюбленные смогли сохранить теплые отношения и уважение друг к другу. Наталья Егорова в интервью Oboz.ua объяснила, как им это удалось.

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Модель говорит, что развод не может перечеркнуть все те годы, прожитые вместе и отношение друг к другу, которое было во время брака. Также Наталья Егорова отметила, что бы между ними не происходило, Виталий Кличко остается отцом ее детей. Так что для нее этого уже достаточно, чтобы его уважать.

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Наталья Егорова, Виталий Кличко и их дети / © ТСН

«Я всегда уважала Виталия как личность и до сих пор считаю его уникальным человеком, который достиг огромных высот и в спорте, и в политике. Наши личные отношения и развод не могут перечеркнуть мое уважение к нему. Ведь отношения двух людей — это совсем другая история. И что бы ни происходило между нами как между мужчиной и женщиной, он был и остается отцом наших детей. Для меня уже одного этого достаточно, чтобы безусловно его уважать», — отметила модель.

К слову, Виталий Кличко и Наталья Егорова поженились в 1997 году. Однако уже в 2022-м супруги ошеломили новостью, что разводятся. Причиной разрыва стали разные жизненные интересы и длительное проживание в разных странах: политик — в Украине, а модель — в Германии. У бывших супругов есть трое общих детей. Ранее Наталья Егорова раскрыла, чем занимаются их двое сыновей и дочь и где они сейчас живут.

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