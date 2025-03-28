Наталья Холоденко купила дом под Киевом во время войны и призналась, вернется ли из-за границы

Наталья Холоденко

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Звездная психолог Наталья Холоденко сообщила о покупке недвижимости в Украине.

Знаменитость во время полномасштабного вторжения уехала за границу с семьей. Наталья честно призналась, что стремится как можно скорее вернуться на Родину. В частности, недавно купила дом под Киевом площадью 150 м2 и одновременно производит ремонт в своей квартире в Украине. Правда, во время войны не планирует возвращаться, потому что заботится об образовании и адаптации детей.

Наталья Холоденко / © instagram.com/kholodenkon

"Я живу без плана. Строю свою стратегию из того, что у меня очень сильно пострадал сын в образовании, потому что был карантин, потом два года обучения на немецком языке и сейчас он в 6 классе еле понимает, что такое школа. Хочу разобраться с этим. Я свои планы в контексте Украины строю по-любому. Вот недавно купила дом под Киевом, делаю ремонт в квартире, куда может прилететь и ты выкидываешь эти деньги. Домик небольшой – 150 м2. Но ясно, что если бы мне не хотелось домой, то я бы не делала этого. Потому что никто не проверяет и не заставляет", - рассказала Холоденко в интервью Олесе Бацман.

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Напомним, недавно Наталья Холоденко показала свою дочь-красавицу Вивьен и ошеломила, как она подросла и изменилась в свои шесть лет.