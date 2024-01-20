Наталья Холоденко отпраздновала 41-летие в отеле в Монте-Карло и продавала билеты за 25 тыс грн

Звездная психолог Наталья Холоденко показалась в самой дорогой гостинице-дворце в Монако и отпраздновала свой день рождения.

Так, 16 января знаменитости исполнился 41 год. По этому случаю психолог организовала мастер-класс в одной из самых дорогих гостиниц Монте-Карло "Эрмитаж", где за сутки стоимость номера составляет от 24 тыс. грн. Наталья же для своего праздника арендовала большой конференц-зал.

Наталья Холоденко отпраздновала 41-летие в Монако

Наталья Холоденко отпраздновала 41-летие в Монако

Правда, не все желающие смогли попасть на мероприятие, потому билет стоил заоблачных 600 евро. Впрочем, программу мероприятия Холоденко не стала расписывать. Она лишь отметила, что это событие позволит "погрузиться в мир и ее окружение, получить новый опыт общения, забрать кучу полезных инсайтов и хорошо отдохнуть". И поторопила поклонников покупать билеты, ведь "большая часть билетов была уже выкуплена участниками ее проектов".

Наталья Холоденко отпраздновала 41-летие в Монако

Как оказалось, событие записывалось, а теперь в Сети его запись продается за 1390 грн.

Наталья Холоденко отпраздновала 41-летие в Монако

На мастер-классе присутствовали друзья-украинцы Холоденко. В изысканных платьях они показались на фоне отеля, где проходило мероприятие.

Наталья Холоденко отпраздновала 41-летие в Монако

Наталья Холоденко отпраздновала 41-летие в Монако

Наталья Холоденко отпраздновала 41-летие в Монако

Также в прозрачном платье Наталья выступила для гостей с украинскими песнями.

Наталья Холоденко отпраздновала 41-летие в Монако

Напомним, недавно день рождения отметил сын Тимура Мирошниченко. Ведущий с женой нежно поздравили Марка с 4-летием и показали, что подарили ему.

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