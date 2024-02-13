Наталья Холоденко ответила Анастасии Приходько на критику: "Одна из сбитых летчиц"

Психолог прокомментировала, как относится к хейту.
Звездный психолог Наталья Холоденко ответила певице Анастасии Приходько, которая заявила, что та ее "раздражает".
В своем Instagram психолог отметила, что видела скандальное высказывание исполнительницы в ее адрес. Впрочем, Холоденко не понимает, что так задело певицу. Психолог убеждена, что в своем ролике, где советовала украинцам во время войны "не сдаваться внутренне", не сказала ничего обидного.
"Мне только что подписчица переслала, как одна из сбитых летчиц, наших певиц в прошлом, человек петь умеет, но никто не слушает, как он возмущен о том, что "внутренне не сдавайтесь". Мне казалось, что безобидное, что я сказала, сказать нельзя, но человека я раздражаю", — прокомментировала Холоденко.
Психолог также дала понять, что ей безразлично на слова Приходько, мол, "ей нравится раздражать людей".
"Я хочу сказать, что мне нравится раздражать людей. Это прикольно! Раздражаешь, будто бы какая-то энергия телом проходит у этих раздраженных. Я их возвращаю к жизни. Их зависть ко мне мотивирует их двигаться вперед", — добавила психолог.
Напомним, недавно Анастасия Приходько раскритиковала Наталью Холоденко и заявила, что та ее "раздражает". О своей неприязни певица рассказала после видео психолога, где она из-за границы советует украинцам, как себя вести во время войны.
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