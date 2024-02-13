Наталья Холоденко ответила Анастасии Приходько на критику: "Одна из сбитых летчиц"

Звездный психолог Наталья Холоденко ответила певице Анастасии Приходько, которая заявила, что та ее "раздражает".

В своем Instagram психолог отметила, что видела скандальное высказывание исполнительницы в ее адрес. Впрочем, Холоденко не понимает, что так задело певицу. Психолог убеждена, что в своем ролике, где советовала украинцам во время войны "не сдаваться внутренне", не сказала ничего обидного.

"Мне только что подписчица переслала, как одна из сбитых летчиц, наших певиц в прошлом, человек петь умеет, но никто не слушает, как он возмущен о том, что "внутренне не сдавайтесь". Мне казалось, что безобидное, что я сказала, сказать нельзя, но человека я раздражаю", — прокомментировала Холоденко.

Наталья Холоденко / Фото: instagram.com/kholodenkon

Психолог также дала понять, что ей безразлично на слова Приходько, мол, "ей нравится раздражать людей".

"Я хочу сказать, что мне нравится раздражать людей. Это прикольно! Раздражаешь, будто бы какая-то энергия телом проходит у этих раздраженных. Я их возвращаю к жизни. Их зависть ко мне мотивирует их двигаться вперед", — добавила психолог.

Напомним, недавно Анастасия Приходько раскритиковала Наталью Холоденко и заявила, что та ее "раздражает". О своей неприязни певица рассказала после видео психолога, где она из-за границы советует украинцам, как себя вести во время войны.

Читайте также: