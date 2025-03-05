Наталья Холоденко показала 6-летнюю дочь-красавицу и ошеломила, как она изменилась до неузнаваемости

Звездный психолог Наталья Холоденко сообщила о важном празднике в ее семье. Дочь знаменитости отмечает день рождения.

Маленькой Вивьен уже исполняется шесть лет. По случаю особого события Холоденко опубликовала пост в Instagram. В частности, психолог поделилась видео с дочерью-красавицей. Ролик состоял из редких архивных и свежих кадров Вивьен. На видео можно заметить, как девочка с годами менялась. К слову, дочь Холоденко становится просто не узнать.

Кроме того, психолог адресовала девочке теплые слова с поздравлениями. Знаменитость отметила, что ей даже не верится, что дочери уже шесть лет. Наталья Холоденко делится, что Вивьен очень быстро взрослеет.

Наталья Холоденко мило поздравила дочь с 6-летием и показала ее редкие кадры

"Сегодня (5 марта – прим. ред.) моей принцессе шесть лет! Кажется, еще вчера была крохой, а уже такая взрослая девочка! Шесть лет назад в моей жизни появилось величайшее чудо. Моя принцесса подрастает, и каждый ее день — настоящий праздник! Успела вырасти прямо на глазах! Шесть лет — какая она уже взрослая!" – отметила психолог.

Напомним, 5 марта день рождения также отмечает сын лидера группы "Без Обмежень" Сергея Танчинца. Музыкант показал их редкие фото и нежно поздравил Лукьяна с 7-летием.

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