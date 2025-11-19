Наталья Холоденко показала подросших детей: как выглядят сын и дочь психолога

Наталья Холоденко / © instagram.com/kholodenkon

Звездный психолог Наталья Холоденко впервые за долгое время показала подросших детей.

Знаменитость обычно крайне редко делится контентом с дочерью Вивьен и сыном Ларионом. Однако на этот раз Наталья Холоденко сделала исключение. Психолог в своем Instagram опубликовала фото сына и дочери. Кадр был сделан во время прогулки на свежем воздухе. Ларион держал сестренку на руках, пока та улыбалась и махала рукой в объектив фотокамеры. На фотографиях можно заметить, как дети психолога заметно подросли.

Дети Натальи Холоденко / © instagram.com/kholodenkon

Кстати, Наталья Холоденко сейчас вместе с сыном и дочерью, очевидно, находится в Украине. В частности, психолог публиковала кадр, где показывала их уютное утро после тревожной ночи.

Наталья Холоденко с детьми / © instagram.com/kholodenkon

К слову, с началом полномасштабной войны знаменитость вместе с семьей поселилась за границей. В Монако у них уже даже есть особая традиция. Наталья Холоденко вместе с детьми посещает мастер-класс по кондитерской лепке.

"У нас есть милая семейная традиция. Уже три года подряд мы с детьми посещаем мастер-класс по кондитерской лепке в Монако. Им очень нравится!" - делится знаменитость.

Дочь Натальи Холоденко / © instagram.com/kholodenkon

