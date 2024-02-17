Наталья Холоденко показалась в полицейском участке в Монако и рассказала о ДТП

Звездная психолог Наталья Холоденко рассказала о ДТП с участием ее машины в Монако.

Как рассказала психолог в своем фотоблоге, ей позвонил личный водитель, который был в машине с ее сыном и сообщил о ДТП. Так, в их авто врезался мотоциклист. Поэтому Наталья вместе с водителем, сыном Ларионом и знакомым вынуждены были ехать в отделение полиции в Монако, где Наталья проживает уже длительное время.

"Наступило это звездное время. Я в отделении полиции в Монако. Что я могу сказать, из опций: здесь можно попить воды, чистенький туалет и здесь распечатки для тех, кто хочет купить яхту", - рассказала знаменитость.

Наталья Холоденко рассказала о ДТП / Фото: instagram.com/kholodenkon

Также Наталья поделилась со своими поклонниками кадрами машины после инцидента. В частности, у автомобиля осталась разбитая фара и царапины. К счастью, обошлось без жертв. Однако, по мнению психолога, другой участник ДТП, мотоциклист, мог повредить ногу.

"У нас произошло ДТП. В нас врезался мотоцикл, разбил мне фары, которые я вчера сменила по страховке. Все хорошо, но это было интересно. Но мотоциклист, видимо, сломал ногу", - добавила Холоденко.

Наталья Холоденко рассказала о ДТП / Фото: instagram.com/kholodenkon

Наталья Холоденко рассказала о ДТП / Фото: instagram.com/kholodenkon

Напомним, недавно Наталья Холоденко отметила 41-летие и показала, как с размахом отпраздновала его в гостинице в Монте-Карло.

Читайте также: