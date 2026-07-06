Наталья Холоденко после ночной атаки по Киеву временно отдала свой дом за городом пострадавшим

Наталья Холоденко / © instagram.com/kholodenkon

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Украинская психологиня Наталья Холоденко растрогала поступком после очередной массированной атаки РФ по Киеву и Киевщине 6 июля.

Звезда призналась, что последние дни стали для нее настоящим потрясением. По словам Холоденко, во время российских обстрелов пострадали ее друзья, знакомые и их семьи, а известия о погибших и разрушенных домах не дают ей покоя.

Так что психолог решила помочь тем, кто остался без крыши над головой. Наталья сообщила, что временно отдает свой загородный дом под Киевом семье врачей, потерявшей собственное жилье из-за российской атаки в Вишневом Киевской области.

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«Я ужасно шокирована событиями, произошедшими за последние несколько дней. Пострадали очень многие мои знакомые, близкие и их семьи. Многие погибли. Я в свой дом под Киевом поселю семью врачей, потерявших частный сектор, когда начало детонировать. И они даже звонили по телефону соседке, которая сидела в подвале, и она не знала, что у нее горит дом», — сквозь слезы рассказала Холоденко.

Наталья Холоденко / © instagram.com/kholodenkon

Впрочем, психолог с болью признает, что этого для нее кажется недостаточным. Но в то же время Наталья осознает, что масштабы трагедии настолько велики, что помочь всем пострадавшим она физически не может.

«Хочется поддержать и помочь, но наверное то, что я могу сделать, это так мало. Вот я поселю одну семью, а у них выгорело пять улиц, которые я не могу поселить. Это ощущение, что так много горя, люди сгорали заживо, очень болит. Мне жаль, что в этом растут наши дети, живут люди», — добавила звезда.

Напомним, в результате массированной российской атаки в ночь на 6 июля в Киеве и области погибли более десяти человек, были разрушены жилые дома, вспыхнули масштабные пожары, а десятки семей остались без домов. Ранее актриса Елена Кравец показала свою поврежденную россиянами квартиру изнутри.

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