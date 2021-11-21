Наталья Холоденко призналась, что не общается с кумом Юрием Ткачем: "Была сознательная травля"

Психолог не общается со многими друзьями, которые раньше были близкими.

Звездный психолог Наталья Холоденко рассказала о ссоре с близкими ей людьми.

Так, знаменитость не общается с кумовьями, крестными родителями ее дочери Вивьен — юмористом Юрием Ткачем и судьей шоу "Танцы со звездами" Екатериной Кухар. В частности, с комиком она не говорит уже больше полугода. Об этом Наталья поделилась в программе "Звездный путь".

"Мы не общаемся. Меня не приглашают на день рождения. То есть я не могу сказать, что меня пригласили и я не пришла. И это произошло как-то для меня внезапно. На день рождения Вивы Юра не пришел из-за гастролей, его жена передала подарок, но уже начало что-то происходить без меня" – призналась Холоденко.

Екатерина Кухарь, Юрий Ткач и Наталья Холоденко / instagram.com/ekaterinakukhar_official

Психолог не назвала причину разлада в отношениях. Впрочем, она заявила, что ее друзья объединились против нее.

"В эту воронку попало такое количество людей, что я на каком-то этапе осознала, что мне это напоминает такой буллинг в школе, когда нашли беззащитную девочку и "давайте до первой крови будем бросать в нее дротики". Это не случайно происходило. Это была сознательная травля. Давайте так сделаем, и так, а как она отреагирует, если так?" – рассказала Наталья Холоденко.

Психолог добавила, что была в шоке поведением близких. Она отметила, что очень многие порадовались тому, что ей плохо. Впрочем, сейчас Наталья отпустила ситуацию и не испытывает агрессии или обид.

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