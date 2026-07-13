Наталья Холоденко прямо в нижнем белье показала свою фигуру после популярных уколов для похудения

Наталья Холоденко / © instagram.com/kholodenkon

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Украинская психолог и блогер Наталья Холоденко откровенно показала, как выглядит сейчас после похудения.

В своем фотоблоге знаменитость опубликовала кадры в зеркале, на которых позировала только в нижнем белье. Таким образом, Холоденко решила удовлетворить любопытство подписчиков и с юмором отреагировала на один из самых распространенных поисковых запросов о себе.

«Один из основных запросов в Google — „голая Холоденко“, и я решила взять этот барьер. Впервые в жизни столь голая. Ждем хейтеров, экспертов по похудению, бабок с советами», — пошутила психолог.

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Наталья Холоденко / © instagram.com/kholodenkon

Следует отметить, что Наталья уже много лет живет с сахарным диабетом второго типа. Ранее она рассказывала, что использовала препараты для лечения диабета, также применяемые для снижения веса. Впрочем, по словам Холоденко, она позже отказалась от таких инъекций и больше их не использует.

Публикация вызвала бурную реакцию в Сети. Многие подписчики и звездные друзья поддержали Наталью, засыпав ее комплиментами. В то же время нашлись и критики, негативно оценившие откровенный пост.

На волну хейта психолог ответила отдельным видеообращением. Она призналась, что своими публикациями хочет показать женщинам, что они не должны стыдиться собственного тела или стремиться к недостижимым стандартам.

«Хочу искренне извиниться перед этим человеком за то, что я его травмировала тем, что показала себя в трусах. Если вы думаете, что я серьезная, то вы не туда смотрите. Для меня один из месседжей в течение жизни — давать женщинам свободу быть собой. Честно скажу, что считаю себя спортивной и подтянутой. Даже возмущена, что ни один не написал о виднеющемся прессе», — с улыбкой прокомментировала Холоденко.

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