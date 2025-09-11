Наталья Холоденко в платье за 223 тысячи грн возмутила появлением на Венецианском кинофестивале

Наталья Холоденко / © instagram.com/kholodenkon

Украинский психолог и телеведущая Наталья Холоденко появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля в дорогом наряде, чем шокировала поклонников.

Оказалось, что для выхода на публичное мероприятие Наталья выбрала элегантное платье Zimmermann из прошлогодней коллекции. Стоимость наряда без скидки составляет 223 тысячи гривен, со скидкой - около 116 тысяч.

В своем Instagram Наталья поделилась кадрами в платье макси с принтом в стиле иллюстрации, длинными рукавами-крыльями, высоким воротником и завязкой на талии создает драматичный и одновременно торжественный образ. Подол прямой, ткань с креповой фактурой, со складками и сборками.

Наталья Холоденко / © instagram.com/kholodenkon

На фото с красной дорожки Холоденко выглядит стильно и эффектно: темная палитра с бежевыми акцентами и графическими узорами добавляет образу шика. Несмотря на яркий образ подписчики по-разному отреагировали на ее появление: одни засыпали комплиментами, другие же выразили удивление и не однозначно оценили участие психолога в фестивале такого уровня.

Роскошная женщина в великолепном платье!

Невероятное платье, как и его владелица.

А что там делает Холоденко?

Похоже на ИИ! Кому она нужна на Венецианском кинофестивале?

