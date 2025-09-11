ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
321
Время на прочтение
1 мин

Наталья Холоденко в платье за 223 тысячи грн возмутила появлением на Венецианском кинофестивале

Знаменитость вызвала активное обсуждение в Сети.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Наталья Холоденко

Наталья Холоденко / © instagram.com/kholodenkon

Украинский психолог и телеведущая Наталья Холоденко появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля в дорогом наряде, чем шокировала поклонников.

Оказалось, что для выхода на публичное мероприятие Наталья выбрала элегантное платье Zimmermann из прошлогодней коллекции. Стоимость наряда без скидки составляет 223 тысячи гривен, со скидкой - около 116 тысяч.

В своем Instagram Наталья поделилась кадрами в платье макси с принтом в стиле иллюстрации, длинными рукавами-крыльями, высоким воротником и завязкой на талии создает драматичный и одновременно торжественный образ. Подол прямой, ткань с креповой фактурой, со складками и сборками.

Наталья Холоденко / © instagram.com/kholodenkon

Наталья Холоденко / © instagram.com/kholodenkon

На фото с красной дорожки Холоденко выглядит стильно и эффектно: темная палитра с бежевыми акцентами и графическими узорами добавляет образу шика. Несмотря на яркий образ подписчики по-разному отреагировали на ее появление: одни засыпали комплиментами, другие же выразили удивление и не однозначно оценили участие психолога в фестивале такого уровня.

  • Роскошная женщина в великолепном платье!

  • Невероятное платье, как и его владелица.

  • А что там делает Холоденко?

  • Похоже на ИИ! Кому она нужна на Венецианском кинофестивале?

Напомним, актриса Ольга Сумская редко появляется на публике с семьей, но недавно пришла на публичное мероприятие вместе с 23-летней дочерью. Артистка посетила презентацию новой коллекции дизайнера Светланы Готочкиной.

Дата публикации
Количество просмотров
321
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie