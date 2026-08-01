Наталья Холоденко впервые честно призналась в измене мужчине и почему на это пошла: "Это была моя месть"

Наталья Холоденко / © instagram.com/kholodenkon

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Украинский психолог и блогерша Наталья Холоденко впервые честно призналась в измене мужчине.

В частности, знаменитость в Instagram-stories решила поговорить о неверности в отношениях. Психолог честно призналась, что у нее был такой опыт. К слову, Наталья Холоденко изменяла мужчине. По словам знаменитости, это была ее такая своеобразная месть бывшему избраннику.

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«Да, я изменяла. Это была моя месть и попытка эмоционально восстановиться. Но „олень“ об этом догадывался. Просто нарциссические „олени“ думают, что ты настолько от него в восторге, что ты шаг не сделаешь в другом направлении. Они очень самоуверены и очень переоценивают свою роль в нашей жизни», — говорит психолог.

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Наталья Холоденко / © instagram.com/kholodenkon

Наталья Холоденко подробнее объяснила, почему пошла на этот шаг. По словам психолога, ее бывший избранник был нарциссом. Кроме того, мужчина газлайтил Наталью Холоденко. Так что знаменитость нашла для себя выход именно в измене.

«Как я ходила налево, когда у меня были отношения. У меня был первый контакт, когда у нас только начались отношения. Он об этом не знал. Я тогда как-то не чувствовала вины, потому что я считала, что у меня еще не серьезные отношения. Потом, когда он меня начал газлайтить, то у тебя рождается внутренний протест», — объяснила знаменитость.

Напомним, недавно Наталья Холоденко показала себя в молодости. Знаменитость опубликовала архивное фото, где ей был всего 21 год.

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