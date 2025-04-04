Наталья Холоденко впервые раскрыла свой неизлечимый диагноз и как облегчала симптомы

Наталья Холоденко / © instagram.com/kholodenkon

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Звездная психолог Наталья Холоденко рассекретила свою неизлечимую болезнь.

У знаменитости диагностировали сахарный диабет второго типа. Холоденко отметила, что ей назначили специальное лечение. В частности, нашумевший рецептурный препарат "Оземпик". Психолог признается, что сначала, менее полугода, корректировала уровень глюкозы этими инъекциями, но затем оставила это дело.

Наталья подчеркнула, что она знает о волне злоупотребления некоторыми людьми препаратом для похудения. Однако сразу подчеркнула, что не принадлежит к ним. Звезда отметила, что на самом деле для потери веса именно ей нужен спорт и качественный сон. Поэтому нашумевший препарат помогал ей исключительно стабилизировать уровень глюкозы. Но Холоденко добавляет, что также чувствовала отвращение к еде и изменению в эмоциональном состоянии.

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Наталья Холоденко / © instagram.com/kholodenkon

“У меня диабет второго типа. Он у меня с 12 лет. А может, и с рождения. Мне официально назначали "Оземпик в Германии. Я даже колола его где-то четыре месяца, но я очень несистемная, поэтому сама это забросила. Я почувствовала, что у него есть антидепрессантное действие. Я стала спокойнее и к еде, и эмоционально", – призналась психологиня в интервью Анне Олицкой.

Отметим, "Оземпик" стал известен благодаря ТикТоку и звездам Голливуда. В частности, большинство стало его использовать не по назначению, а для потери веса, хотя он не был разработан исключительно для диабетиков. К тому же, возникает немало противоречивых дискуссий об опасности вокруг инъекций, которые могут быть не до конца исследованы.

Самолечение может быть вредным для здоровья. Поэтому при необходимости не следует пренебрегать обследованиями и консультациями у врачей.

Напомним, недавно Наталья Холоденко купила дом под Киевом и призналась, вернется ли из-за границы во время войны.