Наталья Холоденко впервые за длительное время показала заметно подросших сына и дочь

Звездный психолог Наталья Холоденко порадовала семейным контентом с сыном и дочерью.

Знаменитость сейчас живет за границей. Вместе с ней находятся ее сын и дочь. Обычно психолог скрывает детей, но на этот раз сделала исключение. Холоденко показала, как проводит время с заметно подросшими Ларионом и Вивьен. Знаменитость поделилась, что может больше уделять внимание детям благодаря тому, что в свое время вышла за рамки и выбрала творческую профессию.

"Однажды я позволила себе работать творчески, не стереотипно. Потом я подумала о том, что было бы прекрасно работать не в офисе, а в разных уголках мира и чтобы со мной часто могли быть мои дети, чтобы я не жертвовала временем с ними. Все начинается в нашей голове, когда ты даешь себе право выйти за рамки", – поделилась психолог.

Наталья Холоденко на редком видео показала, как выглядят ее дети

Также Холоденко показала, какой умелый ее сын. В частности, Ларион самостоятельно сложил тумбу. Мальчику в этом помогала инструкция.

Сын Натальи Холоденко / Фото: instagram.com/kholodenkon

Кроме того, знаменитость поделилась также кадрами с дочерью. На снимках можно хорошо разглядеть лицо подросшей Вивьен.

Дочь Натальи Холоденко / Фото: instagram.com/kholodenkon

Напомним, недавно певица Слава Каминская впервые за длительное время показала заметно подросших детей. Также исполнительница призналась, какие ошибки допустила в материнстве.

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