Наталья Холоденко вспомнила печальную историю, случившуюся с ней три года назад

Наталья Холоденко вспомнила печальную историю, случившуюся с ней три года назад

У звезды украли ценную для нее вещь.

Известный психолог Наталья Холоденко поделилась печальной историей, случившейся с ней, когда ей было 35 лет.

Знаменитость рассказала "Світському життю", что у нее украли бандуру. Наталья поделилась, что это была очень ценная для нее вещь, ведь это все, что ей осталось от отца.

Наталья Холоденко играет на бандуре / instagram.com/kholodenkon

"Это для меня такая была трагедия. Потом, когда я начала искать бандуру, я поняла, почему ее украли. Хороших инструментов очень мало. И это действительно дорого стоит", — говорит психолог.

Впрочем, Наталья купила себе новую бандуру. Она заказала ее во Львове. А решила купить новый инструмент, потому что нашла старую нотную тетрадь.

"Меня мотивировало то, что я нашла свою старую нотную тетрадь. Точнее бывший муж нашел и наконец-то привез. Я думаю, надо попробовать. Сейчас тренируюсь, потому что когда-то у меня был хороший уровень. Вообще, музыка — это то, что стимулирует", — добавила психолог.

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