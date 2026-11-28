Наталья Карпа / © instagram.com/natalkakarpa

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Украинская певица Наталья Карпа показала свой повседневный образ во Львове и рассекретила, сколько потратила на одежду и обувь.

Артистка стала героиней его популярной рубрики "Сколько стоит лук?". Встреча состоялась в компании Святого Николая. Карпа продемонстрировала светлое пальто, остающееся в ее гардеробе уже около пяти лет. По словам певицы, в свое время за верхнюю одежду она отдала около 5–6 тысяч гривен. Однако настоящий сюрприз ожидал блогера, когда разговор зашел об обуви. Ее стоимость оказалась гораздо скромнее.

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«Думаю, и 700 гривен надо купить», – вспомнила Наталья, объясняя, как выбирала пару во время встречи с блогером Николасом Кармой.

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Наталья Карпа и Святой Николай / © instagram.com/nicolas_karma_official

Впрочем, даже эта сумма оказалась не окончательной. На кассе певицу ждал приятный сюрприз: обувь продали еще дешевле – всего за 460 гривен. Карпа призналась, что даже переспросила продавцов, правильно ли поняла цену.

"Я говорю: серьезно?" – со смехом вспомнила артистка.

Наталья Карпа и Святой Николай / © instagram.com/nicolas_karma_official

В ходе встречи Николас Карма также объяснил, почему появился на съемке вместе со Святым Николаем. Блогер рассказал, что родился 19 декабря, поэтому его настоящее имя – Николай, а Николас Карма является творческим псевдонимом. Святой Николай, которого пригласили к видео, в свою очередь рассказал о символике епископской одежды и показал элементы церковного облачения.

Наталья Карпа и Святой Николай / © instagram.com/nicolas_karma_official

Однако разговор постепенно вышел за пределы моды и ценников. Гости поделились историями о детских мечтах, которые сегодня особенно трогают.

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«Каждое письмо и каждое обращение ребенка, когда я спрашиваю, какая твоя величайшая мечта, – это всегда о победе. Меня порой даже умиляет настолько, что кажется, что сейчас заплачу, но я понимаю, что им нужно дарить улыбку», – поделился Святой Николай.

Наталья Карпа и Святой Николай / © instagram.com/nicolas_karma_official

В свою очередь Наталья Карпа вспомнила случай из резиденции Святого Николая во Львове. Туда пришла мама с мальчиком с расстройством аутичного спектра. Ребенок не верил в Святого Николая, а женщина попросила помочь ему вызвать такси. Но по пути к выходу они неожиданно встретили самого Николая, заговорившего с мальчиком. Впоследствии уже в автомобиле ребенок вдруг стал просить водителя остановиться и вернуться назад, ведь убедилась, что Святой Николай действительно существует.

«Я стою, у меня слезы на глазах, я плачу, я понимаю, что ребенок искренне открыл свое сердце», – эмоционально рассказала певица.

Наталья Карпа и Святой Николай / © instagram.com/nicolas_karma_official

Карпа также призвала родителей приводить детей в резиденцию Святого Николая, чтобы подарить им немного радости и веры в чудо даже в непростые времена.

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Напомним, недавно служащий на фронте мужчина Наталки Карпы трогательно обратился к певице .

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