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Наталья Карпа показала свой образ и ошеломила очень низкой ценой обуви
Певица показала светлое пальто, которое носит уже пять лет, и рассказала о неожиданно выгодной покупке.
Украинская певица Наталья Карпа показала свой повседневный образ во Львове и рассекретила, сколько потратила на одежду и обувь.
Артистка стала героиней его популярной рубрики "Сколько стоит лук?". Встреча состоялась в компании Святого Николая. Карпа продемонстрировала светлое пальто, остающееся в ее гардеробе уже около пяти лет. По словам певицы, в свое время за верхнюю одежду она отдала около 5–6 тысяч гривен. Однако настоящий сюрприз ожидал блогера, когда разговор зашел об обуви. Ее стоимость оказалась гораздо скромнее.
«Думаю, и 700 гривен надо купить», – вспомнила Наталья, объясняя, как выбирала пару во время встречи с блогером Николасом Кармой.
Впрочем, даже эта сумма оказалась не окончательной. На кассе певицу ждал приятный сюрприз: обувь продали еще дешевле – всего за 460 гривен. Карпа призналась, что даже переспросила продавцов, правильно ли поняла цену.
"Я говорю: серьезно?" – со смехом вспомнила артистка.
В ходе встречи Николас Карма также объяснил, почему появился на съемке вместе со Святым Николаем. Блогер рассказал, что родился 19 декабря, поэтому его настоящее имя – Николай, а Николас Карма является творческим псевдонимом. Святой Николай, которого пригласили к видео, в свою очередь рассказал о символике епископской одежды и показал элементы церковного облачения.
Однако разговор постепенно вышел за пределы моды и ценников. Гости поделились историями о детских мечтах, которые сегодня особенно трогают.
«Каждое письмо и каждое обращение ребенка, когда я спрашиваю, какая твоя величайшая мечта, – это всегда о победе. Меня порой даже умиляет настолько, что кажется, что сейчас заплачу, но я понимаю, что им нужно дарить улыбку», – поделился Святой Николай.
В свою очередь Наталья Карпа вспомнила случай из резиденции Святого Николая во Львове. Туда пришла мама с мальчиком с расстройством аутичного спектра. Ребенок не верил в Святого Николая, а женщина попросила помочь ему вызвать такси. Но по пути к выходу они неожиданно встретили самого Николая, заговорившего с мальчиком. Впоследствии уже в автомобиле ребенок вдруг стал просить водителя остановиться и вернуться назад, ведь убедилась, что Святой Николай действительно существует.
«Я стою, у меня слезы на глазах, я плачу, я понимаю, что ребенок искренне открыл свое сердце», – эмоционально рассказала певица.
Карпа также призвала родителей приводить детей в резиденцию Святого Николая, чтобы подарить им немного радости и веры в чудо даже в непростые времена.
Напомним, недавно служащий на фронте мужчина Наталки Карпы трогательно обратился к певице .