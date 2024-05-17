Наталья Карпа призналась, как зарабатывает во время войны и помогает ли ей финансово муж-военный

Украинская певица Наталья Карпа рассказала о своих доходах во время полномасштабного вторжения.

Так, певица признается, что сейчас зарабатывать с помощью концертов не получается, ведь в основном они благотворительны. Поэтому большую часть ее доходов составляют рекламные интеграции, к которым артистка также привлекает дочь Злату. И также назвала свой гонорар за выступление на событии у заказчика.

"Рекламные интеграции. Мы со Златой являемся амбасадорами нескольких украинских брендов. Почти все концерты – благотворительные. Было несколько работ коммерческих, но это единичные выступления. Гонорар у меня такой, как и был до войны. Всегда Наталья Карпа стоила примерно 3-5 тыс. долл. Все зависит от наполнения. Думаю, 50 тыс. на быт достаточно. Но еще нужно писать музыку и снимать клипы. Для нормальной жизни с написанием музыки – как минимум 100 тыс. грн", — призналась Наталья в интервью Славе Демину.

Наталья Карпа с семьей / Фото: instagram.com/natalkakarpa

К тому же Карпа поделилась, что с расходами на дочь ей помогает муж-военный Евгений Терехов, который ежемесячно переводит ей на карточку средства с фронта.

"Он в этом месяце прислал мне деньги на наши нужды – 20 тыс. грн. Раз в месяц отправляет. Бывает больше, бывает меньше. Мы не оговоривали какую-то сумму. Например, у него много денег уходит на собственное обмундирование и все остальное. А Женя такие вещи любит стоящие", - объяснила звезда.

Напомним, недавно Наталья Карпа призналась, что находится на грани развода с мужем-военным и назвала причину.

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