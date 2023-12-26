Наталья Карпа залюбовала кадрами с заметно подросшей дочерью и поздравила ее с важным праздником

Сегодня, 26 декабря, в семье украинской певицы Натальи Карпы праздник. У ее дочери Златы день рождения.

Девочке исполнилось 4 года. По случаю праздника звезда в своем фотоблоге посвятила дочери пост, где нежно поздравила ее с днем рождения. В частности, Наталья также добавила некоторые кадры, сделанные в период взросления Златы.

Наталья Карпа празднует 4-летие дочери / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Наталья Карпа празднует 4-летие дочери / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Наталья Карпа празднует 4-летие дочери / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Наталья Карпа празднует 4-летие дочери / Фото: instagram.com/natalkakarpa

"Дочке Злате сегодня исполняется 4️ года! Никакие слова не смогут описать то, что я чувствую в своем сердце к этой крохе! Лишь просто добавлю, что благодарю Бога, ВСУ, родных и близких людей, потому что Вы являетесь опорой нашей семьи! И что важно, добавлю, в свои четыре она четко знает, что она украиночка", - растрогала подписью исполнительница.

Наталья Карпа празднует 4-летие дочери / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Кстати, на кадрах можно увидеть именинницу и с папой-военнослужащим. Они нежно обнимаются и целуют друг друга.

Наталья Карпа празднует 4-летие дочери / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Наталья Карпа празднует 4-летие дочери / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Наталья Карпа празднует 4-летие дочери / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Поклонники Карпы также искренне поздравили ее дочь с днем рождения в комментариях.

Привет Златке! Чтобы была счастливой, здоровой и красивой украинкой

Поздравляю вас с очаровательной девочкой! Дай Бог ей и вам счастливой жизни под мирным небом Украины!

Поздравляю, пусть будет здорова и счастлива эта маленькая красавица, очень люблю вашу семью и восхищаюсь вами, Наташа

Напомним, недавно Наталья Карпа умилила своих фанов. Артистка показала фото, где вся их семья собралась втроем.

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