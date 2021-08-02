Наталья Могилевская 25 лет назад и сейчас: как менялись образы певицы

Наталья Могилевская 25 лет назад и сейчас: как менялись образы певицы

В день рождения знаменитости предлагаем посмотреть, как она изменилась.

Украинская певица Наталья Могилевская сегодня, 2 августа, празднует день рождения.

Звезде исполняется 46 лет. Исполнительница начала сольную карьеру в 1995 году. Артистка принимала участие в фестивалях и конкурсах, а летом 1997-го выпустила свой первый альбом. Перед слушателями артистка предстала с длинными вьющимися волосами и в стильных образах. Впрочем, певица любила эксперименты и довольно часто меняла свой имидж.

Редакция сайта ТСН.uа предлагает вспомнить, как менялись образы легендарной исполнительницы за 25 лет.

Наталья Могилевская начала покорять украинский шоу-биз с натуральным цветом волос и нежным макияжем. Артистка отдавала предпочтение романтическим образам.

1995 год / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Впоследствии Наталья решила изменить цвет волос и предстала перед фанатами соблазнительной блондинкой. Претерпели изменений и луки звезды. Так, декольте становились все глубже, а юбки – короче.

2009 год / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

2009 год / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Впрочем, вскоре Наталья уже остановила свой выбор на темном оттенке волос. А роскошные локоны стали изюминкой артистки.

2010 год / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

instagram.com/nataliya_mogilevskaya

instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Летом в 2017 годуа Могилевская решила кардинально сменить образ и отрезала длинные пряди. Звезда предстала перед фанами со стильным каре.

2017 год / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Сейчас Наталья Могилевская – одна из самых популярных певиц Украины. Для сторонников знаменитость – олицетворение страсти, чувственности и женственности. Сейчас фирменный стиль звезды – шоколадно-карамельное каре, легкая укладка и сексапильные наряды.

2020 год / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

2020 год / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Напомним, не так давно сайт ТСН.uа показал, как изменилась за 30 лет украинская певица Ирина Билык. Артистка начала покорять украинский шоу-бизнес в конце 80-х и каждый раз удивляла фанатов сменой имиджа.

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