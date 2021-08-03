Наталья Могилевская без макияжа показала, как по-простому в Киеве отпраздновала день рождения

Артистка не стала устраивать шумных вечеринок.

Украинская певица Наталья Могилевская 2 августа отпраздновала день рождения.

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Как ранее признавалась исполнительница, она в этом году не успела придумать, как провести этот день. Однако без праздника все равно не осталась. Так, в сторис своей страницы в Instagram звезда показала, как отметила 46-летие.

instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Исполнительница сняла корабль, на котором плавала по Днепру в Киеве. Звезда позвала только близких друзей. В качестве угощения знаменитость использовала ягоды и фрукты.

"Дорогие мои, спасибо вам за поздравления. Спасибо за подарки, мне очень приятно. В теплом кругу любимых друзей в этом году. Мне так приятно нежно и спокойно встречать мой день рождения. До новых встреч в новом году", — сказала Наталья.

instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Интересно, что артистка совсем не употребляла алкоголь. Вместо него везде были ягоды, даже в пепельнице, поскольку "никто не курит".

instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Напомним, что на днях Наталья Могилевская по случаю празднования дня рождения поделилась с фанатами своей провокационной фотосессией. В ней артистка примерила платье-ночнушку синего цвета. Звезда позировала на полу.

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