Наталья Могилевская без макияжа показалась на фоне донецких степей

Певица Наталья Могилевская побывала в Донецкой области и поделилась своими впечатлениями от поездки.

Исполнительница поделилась красивыми фотографиями на фоне цветущего поля на своей странице в Instagram. На фото Могилевская без макияжа позировала, прикрыв лицо от солнца.

В подписи к фотографиям певица рассказала, что во время своей поездки на деоккупированные территории Донбасса она испытала много контрастов, ведь с первого взгляда трудно поверить, что за цветущими полями разворачивается линия фронта.

"Деоккупированные территории. Линия фронта. Война. Даже поверить невозможно, когда видишь это уютное поле льна, из прекрасной культуры которой делают еду, одежду, лекарства. Смотришь — и в голове не укладывается, какой ужас творится в нескольких километрах отсюда... Люблю тебя, моя Украина! Желаю всем нам счастья, желаю всем нам победы", — поделилась Могилевская.

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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