Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Наталья Могилевская без макияжа показалась на фоне донецких степей

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1264
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Наталья Могилевская без макияжа показалась на фоне донецких степей

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Артистка приехала на деоккупированные территории.

Певица Наталья Могилевская побывала в Донецкой области и поделилась своими впечатлениями от поездки.

Исполнительница поделилась красивыми фотографиями на фоне цветущего поля на своей странице в Instagram. На фото Могилевская без макияжа позировала, прикрыв лицо от солнца.

В подписи к фотографиям певица рассказала, что во время своей поездки на деоккупированные территории Донбасса она испытала много контрастов, ведь с первого взгляда трудно поверить, что за цветущими полями разворачивается линия фронта.

"Деоккупированные территории. Линия фронта. Война. Даже поверить невозможно, когда видишь это уютное поле льна, из прекрасной культуры которой делают еду, одежду, лекарства. Смотришь — и в голове не укладывается, какой ужас творится в нескольких километрах отсюда... Люблю тебя, моя Украина! Желаю всем нам счастья, желаю всем нам победы", — поделилась Могилевская.

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1264
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация